櫃買中心為協助民眾了解櫃買市場，將於10月28日至29日參加在台北世貿一館1樓舉行之「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，現場以「永續發展債券」及「戰略新板」為主軸，透過活潑之數位遊戲與影音學習，與民眾互動交流，歡迎大家踴躍蒞臨參觀。

FinTech Taipei為全台最大之金融科技盛會，展示主題相當多元，櫃買中心參與此次盛會，特派專人於攤位（位於金融機構創新展區，攤位編號A0326）上解說櫃買「永續發展債券」及「戰略新板」業務，參觀民眾於攤位瀏覽兩大宣導主題影音內容後，即可至觸控螢幕前參加「櫃買對對碰」闖關遊戲。

另因近期金融詐騙猖獗，櫃買中心也積極響應主管機關大力防範金融詐騙宣導工作，民眾闖關後進行「反投資詐騙測驗」，即可獲得精美禮品。此外，現場也將播放櫃買中心業務宣導及金融教育等相關影片，透過影音與遊戲等多元展出形式，讓民眾了解櫃買市場，迅速掌握金融科技，瞭解金融新知。