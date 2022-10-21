台北市立聯合醫院跨領域擬真教育發展中心，邀請連續四年獲金管會公平待客原則評核績優的上海商銀，合作進行「失智擬真演練」，協力參與研發訓練，模擬失智者到銀行洽辦業務時，銀行人員應對失智者發生的各式狀況情境演練，且實境演練影片，未來將運用於政府部門宣傳失智友善擬真訓練教材。

根據國發會預估，2025年台灣將進入超高齡社會，每五人中就有一位是65歲以上老人，且失智人口已隨人口老化而快速增加，在台灣65歲以上約每12人就有一位是失智長者。台北市政府衛生局為宣導社區失智友善，及提倡企業員工認識失智症，實地演練失智友善的應對方法，委託台北市立聯合醫院辦理失智友善社區擬真演練及推廣，今年首次於銀行界開展，與上海商銀合作演練。

上海商銀表示，該行以公平待客為企業核心文化，秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神及「處處為您著想」的服務理念，積極參與公益活動，響應政府及主管機關促進失智友善社會政策。今年所有營業單位已全數加入衛服部推動的「失智友善組織」，約1,500位行員成為「失智友善天使」，透過銀行各服務據點及行員，對有失智症傾向的客戶或家屬，提供適切的協助與服務，落實「金融友善」銀行的服務。

上海商銀指出，該行並領先業界首創推出「預開型安養信託」，協助社會大眾提早規劃高齡者及身心障礙者的安養生活，防止金融弱勢族群資產遭詐騙或被挪用，並可小額追加的方式，分年或分次累積安養資金。

尤其「未分配前不收管理費」收費架構，解決一般民眾對成立信託後即須開始繳交管理費的心理障礙，具體實現普惠金融的意義與價值，充分展現對金融消費者保護，一貫的承諾及積極落實公平待客的理念。