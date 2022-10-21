現年63歲的美國男星凱文史貝西（Kevin Spacey），過去曾憑著電影《美國心玫瑰情》（American Beauty）與《刺激驚爆點》（The Usual Suspects）分別拿下奧斯卡影帝和最佳男配角獎，在影視圈佔有相當重要的地位。但日前卻遭到20多名男子指控遭他性騷擾並告上法院，如今判決結果也出爐了。

根據外國媒體的報導，凱文史貝西在2017年時遭現年50歲的安東尼瑞普（Anthony Rapp）提告指控，聲稱自己在14歲時曾被凱文史貝西帶回他位於曼花頓的家中未經同意觸摸私處，隨後凱文史貝西便跳出來道歉並公開出櫃，沒想到他也因此遭好萊塢火速封殺，而這段期間他還被指控涉嫌猥褻18歲少年、男按摩師以及工作人員霍爾茨曼（Andrew Holzman）等20多人，但因受害者拒絕作證以及男按摩師意外猝死，使訴訟接連被撤銷，而凱文史貝西也因此醜聞纏身事業全毀，甚至被踢出當時正在拍攝的《紙牌屋》團隊中，更遭製作公司提告。

經過長時間的訴訟，安東尼瑞普雖出面作證並透露整個過程細節，但未提供完整證據，加上凱文史貝西在庭上否認指控，並強調自己從未與安東尼瑞普獨處過，因此曼哈頓聯邦法院審理3周後，於今日商議2小時做出裁決，陪審團認定「因證據不足被告無須承擔法律責任」，駁回安東尼瑞普當初求償4000萬美元（約新台幣12.9億元）的民事訴訟，正式還給凱文史貝西一個清白。

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