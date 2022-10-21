行銷成果展上放著赤嵌朋派商圈及海安商圈的特色零食。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

為打造地方特色商圈，台南市府向中央申請合作提案，今年獲700萬的經費補助，再加上地方自籌300萬，推動「赤嵌朋派商圈街區營造計畫」、「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」，赤嵌朋派商圈及海安商圈今（21）日在全美戲院發表成果展，市長黃偉哲表示，這其實是在打團體戰，藉著一個商圈營造活動的帶動，提振周圍商圈的經濟發展。

黃偉哲表示，經濟部中小企業處於去年推出「111年度街區營造競賽補助計畫」，台南共有「赤嵌朋派商圈街區營造計畫」、「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」兩案獲選，一個在溪南，另一個在溪北，共獲經費補助7百萬元。

黃接著說，商圈不僅是當地歷史文化的傳承軌跡，更是帶動地方發展的重要引擎。感謝經濟部中小企業處以及台南許多商圈一起來為社造行銷努力，也期待串聯各地商圈一起打團體戰，藉著商圈營造活動的帶動，提振周圍商圈的經濟發展。

赤嵌朋派商圈理事長吳俊誠表示，藝術家蔡濰任融合當地宗教及赤嵌家聚文化手工繪製巨幅的商圈形象牆，現也成為赤嵌朋派商圈最具代表的地標之一，而海安商圈則選用耀眼的燈飾點亮商圈焦點路段，結合當地的特色商家，營造出浪漫微醺的夜晚。

吳說，為了方便外國觀光客來台南旅遊，赤嵌商圈在官網上，增加中英日三語翻譯並辦理商圈培訓導覽，此外亦設計商圈識別燈箱及開發獨家限定伴手禮組合等，藉由不斷提升商圈的優質服務與整體形象，來提供遊客更愉快的旅遊體驗。

經發局長陳凱凌表示，市府也協助商圈進行一系列媒體宣傳及促銷活動，像是邀請知名YOUTUBER與網紅實地走訪，分享商圈新玩法，另外10月29日至30日「赤嵌萬神節」與「2022海安裝神弄鬼萬聖派對」亦將分別開跑，現場將邀請眾多知名表演團體，音樂演唱以及文創手作美食市集，歡迎民眾前來參加。