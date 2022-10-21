近來適逢季節交替，許多人的鼻子過敏症狀加劇，據統計，國內1/4的成年人、1/3兒童都有鼻子過敏的困擾，近來氣溫驟降，鼻過敏患者常鼻涕直流，一擤起來幾包衛生紙都不夠用，醫師推薦4種緩解過敏的食物，包括蓮藕、洋蔥、黑豆、紫蘇。

所謂鼻子過敏是因為鼻黏膜接觸過敏原後，由抗體媒介產生的發炎反應所引起的一系列鼻部症狀，例如流鼻水、鼻塞、鼻子癢、打噴嚏等，因此強化鼻黏膜、調節免疫反應是除了藥物療法之外的方式，若能透過自然的食療對健康更好。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在臉書上推薦4種緩解過敏的食物，包括蓮藕、洋蔥、黑豆、紫蘇，因為這些食物含豐富的黏液素可避免鼻黏膜過於乾燥、進而減少過敏反應，或是可抑制過敏與發炎反應。

1. 蓮藕：蓮藕含有豐富的黏液素，可以避免鼻黏膜過於乾燥。

2. 洋蔥：洋蔥含有槲皮素，具有類似抗組織胺的特性，可以抑制過敏及發炎反應。

3. 黑豆：黑豆含有能強化鼻黏膜的維生素 B12、鋅、鐵、大豆皂苷，還有能提升免疫力的卵磷脂、木酚素，可以改善過敏反應。

4. 紫蘇：紫蘇富含維生素K、木犀草素、α-亞麻酸等，可以提升免疫機能，抑制發炎反應。