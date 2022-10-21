《山河月明》由馮紹峰和穎兒主演，何晟銘、成毅特別主演，加上陳寶國、張豐毅、王慶祥、王勁松等級的老戲骨加持，尤其陳寶國和張豐毅繼《大宅門》，20年後再度同框，馮紹峰和何晟銘繼《宮鎖心玉》再做兄弟，這次何晟銘化身「寵弟狂魔」皇太子朱標，兩人不再為皇位爭奪，互敬互愛，不料朱標英年早逝，皇太孫朱允炆執意削藩而激化兵變，朱棣（馮紹峰 飾）發動靖難之役篡位，觀眾開玩笑說：「11年後，馮紹峰終於當上皇帝了。」此劇也是馮紹峰第一次飾演皇帝。

《山河月明》劇情講述從洪武之治到永樂盛世，從開國的百廢待興到萬邦來朝，是大明朝最輝煌的一段歷史，除了宮廷劇中常有的政治權謀外，加入了人性化的家庭視角，有父子親情、夫妻情深，不同以往舊有的帝王劇模式，每個人都是鮮活生動接地氣，不再是高不可攀，遙不可及。

成毅為戲犧牲露屁股蛋。（圖／龍華電視提供）

第一集，讓人聞風喪膽、驍勇善戰的統帥徐達（張豐毅 飾），是個怕女兒的父親，為了躲避女兒居然在後廚偷吃燒鵝，增添了逗趣感。少年朱棣是由最近炙手可熱的成毅飾演，接連《琉璃》、《與君歌》、《沉香如屑》古裝扮相帥氣，但演技廣受好評，少年朱棣不服管教，桀敖不馴，很有自己的想法和主見，為了逃婚去參軍，被自己的岳丈徐達打了40個軍棍，後來又被父親朱元璋用鞋子打屁股，成毅說：「打屁股這一幕，是陳寶國老師即興演出，我就跟著臨場發揮、真情流露。我也從陳寶國老師、張豐毅老師身上知道演戲的真實標準。」

馮紹峰改變戲路，不走過去的奶油小生，開始走沉穩內斂的角色，中年的朱棣，經過了一番波折歷練，成熟穩重，為國家霸氣；與妻子徐妙雲（穎兒 飾）兩人先婚後愛，羨煞旁人。尤其馮紹峰在詮釋幾場哭戲上演技沒有重複，都是吻合當下情境，有一場是徐皇后過世，朱棣感受到即將失去愛妻的痛徹心扉，臉部表情豐富，加上後面的失控大哭，讓觀眾為之動容。《山河月明》於週一至週五起在龍華戲劇台MOD352頻道，平日晚間六點，全台首播。