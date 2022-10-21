民進黨立院總召柯建銘今陪同民進黨新竹市長候選人沈慧虹出席抽籤，在致詞時柯建銘提到，對此次選舉深有感觸，他指出這次選舉碰到斐陶斐的菁英、白色的邪惡，把道德倫理誠信視為無物，他也向高虹安提出3大問題。

柯建銘首先問高虹安，剛才在抽籤時不心虛嗎？當高傲、取巧、逃避，還有謊言連篇，這些已經烙印在高虹安臉上，加上高寄生資策會、圖利自己、違反職場倫理，這已經是假公濟私到極致，市民難道會認同？

第二則問高虹安的SOP是什麼？就是逃避、轉移焦點，然後發動網軍，他批評高虹安在臉書上放有蔡英文總統的照片，但這就是自證有罪，因為資策會已說明清楚，這是沒有報備、違法，也要提告，高虹安還認為照片有總統同框照片就是免死金牌嗎？

柯建銘第三問高虹安，當柯文哲和鍾東錦結合時，這是沆瀣一氣、飲鴆止渴，代表台灣民主的大倒退、民眾黨向下沈淪，這是價值的問題，難道高虹安可以說完全沒有關係嗎？也問高虹安認同黑白配嗎？認同這個價值嗎？

對此，高虹安競辦也反問柯建銘3個問題，一是柯建銘說投給沈慧虹是還林智堅公道，那誰來還新竹市民公道？二問民進黨抹黑，迫使資策會改口，就是民主價值嗎？三問柯建銘被稱為新竹「太上市長」，現在到底是誰在選新竹市長？批評負面選風完全是民進黨一手造成。