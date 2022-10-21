芬園百年神祕保險櫃真相大白，80歲解鎖高手花40分鐘解密。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園百年神祕保險櫃真相大白，80歲解鎖高手花40分鐘解密。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園百年神祕保險櫃真相大白，80歲解鎖高手花40分鐘解密。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園百年神祕保險櫃真相大白，80歲解鎖高手花40分鐘解密。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園百年神祕保險櫃徵求開鎖高手解密，芬園鄉公所祭出5000元獎金，前仆後繼來了許多高手都鍛羽而歸，公所將獎金提高到1萬元，21日從台中來的王姓80歲老先生，取出祕密武器，拿起使用30年萬用鎖，左轉右轉、敲敲打打，花了40分鐘，打開門的剎那，旁觀人都停止心跳，最後發現空空如也，有點失望，但放下心中石頭，「知道真相本身就是最大的寶藏」。

芬園鄉長林世明表示，百年保險箱曝光後，激起眾人好奇心，眾人都懸著一顆心，隨著挑戰開鎖失敗，都要求不如提高獎金，於是將獎金提高1萬元。

80歲老先生說看到報導從台中來接受挑戰，大夥屏氣凝神，看著老先生左轉右轉，再以槌子在保險櫃四周敲敲打打，試探將近40分鐘左右，突然一轉把手，打開保險櫃。眾人ㄉ不禁教出來，「啊！金條飛了」、「寶藏圖也沒了」大夥也不禁都笑了，有點小失落，但想起這陣子期待的過程，是最有趣的。

王先生第一時間將視訊給女兒，傳達這個空空如也的祕密。他說13歲就開始從事開鎖工作了，幾乎沒有開不了的鎖，這次來赴約，也是想挑戰一下自己的功力，很開心挑戰成功，雖然也很期待，打開是亮閃閃的金子，卻讓大家都失望了。

鄉長林世明說，真相重見天日，感謝王先生讓人家放下心中大石，更歡迎來芬園參觀相關的歷史文物，芬園庄役場已投入整修，將活化作為生活館，這個開鎖逸事，也添一筆有趣小故事，值得列入紀錄。