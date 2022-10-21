日月光高雄廠21日表示，資訊安全是企業營運的根本，隨著5G、物聯網應用方興未艾，日月光持續強化營運科技（OT）與資訊科技（IT）系統資訊，完善網通安全架構。今年，更進一步針對產線生產環境的工控安全，於10月通過獨立驗證機構TUV NORD的專業評鑑，順利取得IEC 62443-2-1認證，成為台灣半導體電子業第一家榮獲此認證之企業。

日月光高雄廠指出，數位科技的快速發展，帶動業界數位轉型浪潮之餘，也面臨更嚴峻的資安挑戰。近年國際重大資安事件頻傳，為了降低網路風險，歐洲網宇安全法規（EU Cybersecurity ACT）宣布，自2023年12月31日起，所有資通科技產品、製程、服務都需要符合工控安全相關規範，工控系統網宇安全（CSMS）遂成為至關重要的議題。

日月光說，高雄廠取得IEC 62443-2-1認證，代表公司符合工控資安的趨勢要求，不僅有利降低OT場域的資安威脅，更可承接歐美客戶的製造需求，提升國際市場的競爭力。

日月光高雄廠表示，該廠以嚴謹的標準要求自我，於2020年取得ISO 27001資訊安全管理系統（ISMS）認證，持續精進並落實各項資訊安全管理，奠定穩定、厚實的IT環境基礎，並以縱深防禦方式，設置多個資安屏障，以多層管控機制，投入OT環境資安改善，領先業界取得IEC/ISA 62443-2-1標準認證，整合網宇安全製造概念，貫穿生產製造流程，加速升級產線網路的安全能量，建構高規完善的資訊安全防護網絡。

日月光說，全球數位轉型需求加劇，日月光不僅鑑別內外部資安相關風險與制定因應對策，並同步推動廠區網路安全規劃和改善方案，提升資安各面向的能量與成熟度，以良好的防護管理框架落實資安治理，提升企業營運韌性，全方位保障高雄廠智慧製造安全與企業永續競爭優勢。