高雄一名郭姓軍人與人妻不倫戀，多次傳送鹹濕訊息遭對方配偶抓包，被告上法院求償撫慰金。橋頭地院審理時，郭男辯稱不知女方已婚，也否認發生性行為，但不被法官採信，郭男須賠償6萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，與女子小仙（化名）為夫妻關係，但郭姓男子明知小仙已婚，仍於2021年11月間多次與小仙發生性行為，還以通訊軟體LINE傳送「好啊，一起通姦罪要不要」、「只想跟你兩人運動……」、「兩人運動做到死」、「想打砲，明天見」等語，明顯逾越男女正常交往分際，侵害他的配偶權，故依法請求50萬元撫慰金。

對此，郭姓男子聲稱，並無與小仙發生性行為，也不曉得小仙為有配偶之人，認為對方請求他賠償非財產損害，於法無據，希望法官能駁回。

橋頭地院審理時，法官發現郭男與小仙的對話紀錄，雖提及「內射」、「打砲」、「幹一幹懷孕了」、「很久才內射一次」、「兩人運動」等隱含性行為的內容，但因訊息日期不明，男子也無提出證據證明該訊息傳送時郭男知情小仙已婚。

法官表示，但郭男後段訊息中邀約與小仙發生性行為，明顯逾越普通朋友社交範疇，認為求償有據，經審酌郭男為職業軍人等一切情狀，認為郭男須賠償6萬元為適當。可上訴。