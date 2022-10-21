莊敬高職被投訴，「民生宿舍」是由學校旁的工廠臨時改建而成。（李奇叡攝）

近日位於新北市新店區的莊敬高職遭投訴，一處「民生宿舍」是由學校旁的工廠臨時改建而成，內部簡陋且消防安檢不完善，對此校方表示，已經安排學生遷出，並開出兩間大學的住宿條件，承諾「住宿、水、電費用全免」。

莊敬高職近日爆出將鐵皮工廠改建為宿舍，內部設施簡陋，宿舍為8人1間，月租金僅約1800至2000元，加上雜費，一學期費用約1萬1000元，有消息指出，內部住有100名學生以上。

消息曝光後，莊敬校方決定將學生遷出，不過一度傳出，有校內員工要求學生盡速撤出，給予的時間只有幾天，過於急迫；更有人反映，校方開出方案，要讓學生遷往位於基隆的崇右科大，以及位於北投的台北城市科大宿舍，距離學校實在太遠。

有家長則說，學校要求學生撤離，卻是接獲學生自己通知，要換去車程40分鐘的新宿舍，但卻得立即決定，沒有給予充足時間，對於校方做法不太能接受。

校方受訪時表示，該宿舍場域是由私人公司提供，先前因為疫情需要隔離空間，才讓學生住在這裡，隔離過後學生覺得方便，不願搬離，校方才讓學生住在此地，目前約住有30至40人，這部分確實有漏失。

不過面對外界傳聞，校方強調是「誤會」，表示有給予學生選擇遷出時間，也未強迫在短時間內就要立即撤出，但由於消防局要求限期改善，因此希望學生至少月底前就要搬離，住宿費也會全額退還。

至於有人反映崇右科大、城市科大太遠，校方則說，已經有和周遭大專協調，但都沒有多餘空間，因此才會選擇這兩間學校，校方會安排交通車接送，而若學生接受，「住宿、水、電3年全免」。

新北市消防局表示，莊敬高職11月4日前須限期改善，屆時如果複查通過就不會開罰；但如果沒改善，最高可開罰新台幣3萬元，連續開罰3次後仍未改善，就會強制停止使用，目前評估首張罰單金額可能是1.2萬元。

新北市教育局則再次跟學校重申，學校安置學生應以學生權益為優先，並擬定相關配套措施，妥善與學生說明溝通，再行安排學生安置事宜，以維護學生安全與權益。

教育局說，安置部分已經和校方多次溝通，確認校方會將本學期住宿費全額退還學生，而遷至大學宿舍的學生交通車、住宿費用也全免。