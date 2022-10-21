檢察總長邢泰釗（陳志賢攝）

北檢檢察長林邦樑（陳志賢攝）

台北地檢署21日下午舉辦「查賄e起來」、「反賄Line啟航」反賄選宣導記者會（陳志賢攝）

距離九合一選舉僅30多天，台北地檢署21日下午舉辦「查賄e起來」、「反賄Line啟航」反賄選宣導記者會，法務部長蔡清祥肯定北檢反賄選宣導成果，並重申「嚴查賄選就是最好的反賄選宣導」，強調成功的查察賄選，就是最好的反賄選宣導。

檢察總長邢泰釗致詞時表示「情資是查賄之母」，而情資來自民眾，若能讓民眾基於熱情感動，且有便捷、安全的檢舉管道，又有檢舉獎金，就會有情資來源，北檢提供Line＠加好友的方式，就是很好的作法。

北檢表示，九合一選舉查察，北檢接獲選舉不法情資，迄今已立案72案、被告123人。

北檢檢察長林邦樑表示，北檢各項反賄選宣導活動早已深入基層，除首創運用火車、捷運等大眾交通工具、捷運燈箱廣告、捷運電視託播本署反賄選宣導，全國郵局、銀行、超商ATM亦有北檢反賄選影片，成效斐然。

林邦樑說，北檢為更精進反賄選宣導，特別在選前與台北市政府政風處共同製作「111年地方公職人員九合一選舉」反賄選專區網站。該網站提供了反賄選檢舉管道、蒐證賄選方法、賄選態樣以及檢舉賄選獎金等各類資訊，提升檢舉賄選意願。

林邦樑強調，北檢透過台北市政府Line群組（統計好友人數已達114萬多人）、市政訂閱（已達50萬人次）等管道推播，更可提高反賄選宣導的成效與量能。

北檢表示，北檢設置Line 檢舉賄選 QR Code，民眾以智慧型手機掃描QR Code，加入選舉查察中心Line＠好友，加入後即會呈現檢舉賄選的3種管道（電話、EMAIL、郵政信箱），民眾也可以直接用Line提供賄選情資，上傳照片、影音檔案，會有專人回應，且檢舉人資訊絕對保密，檢舉賄選方便、即時又有效率。