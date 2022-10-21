參山國家風景管理處舉辦數位說明輔導竹竹苗百餘觀光業者投入電商。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

電子支付、線上購物和整合數位行銷是智慧觀光的重點之一，交通部觀光局參山風景區管理處輔導「竹竹苗區域觀光圈聯盟」日前先後在苗栗縣銅鑼鄉、南庄鄉及新竹縣北埔鄉、內灣鄉等地，舉辦4場「數位創新行銷暨電商平台招商說明會」，吸引近百店家參加，業者現場登記參加轉型電商輔導可以免上架費及聯合行銷等優惠活動，現場已有逾五成的店家登記投入電商市場，朝觀光數位智慧化邁出第1步。

參山處表示，「竹竹苗區域觀光圈聯盟」於2010年成立發展至今，今年核心目標是強化觀光圈在地特色、多元區域串連，以數位創新模式共創在地化的旅遊體驗，期望能在數位時代為竹竹苗觀光導入多種平台及行銷模式。

這次電商說明會集結4種多元電商平台，包括城鄉島遊、KKday、今日團購平台、多元支付平台，結合跨部會資源分享，導入智慧觀光及電商平台媒介，為業者爭取最多種的平台曝光。

竹竹苗區域觀光聯盟總召江百松表示，後疫情時代觀光正在起飛，聯盟更要透過智慧觀光，提供「精緻化」、「內容化」、「多元性」深度旅遊。另外，觀光圈這次找來這些已經擁有廣大使用者的平台合作，共同打造「竹竹苗觀光圈專區」，除了能讓更多人發現竹竹苗之美，且隨手就能買到竹竹苗遊程及商品。

其中城鄉島遊提供至全臺活動店家掃描店家專屬QR CODE，完成集點流程即可獲得點數，集滿6點可兌換一張抽獎券，即可參加數位護照集點抽活動，透過集點方式串聯在地故事、文化體驗。KKday商城提供一個平台，讓店家的商品可以整合在一個頁面中，可以強化品牌的知名度。

參與的商家業者表示這次說明會提供的資源相當豐富，無論是遊程、農特產、體驗型商品、旅宿等自家商品，都能找到合適的推廣或銷售平台。四場說明會下來，共有約100名包含旅宿、餐廳、伴手禮、在地體驗及當地公協會等業者參與。