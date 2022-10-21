屯原產業道路改善完工，往能高越嶺古道西段登山口更好走。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣精英村屯原產業道路不只是居民進出要道，也是登山客前往能高越嶺古道西段登山口必經之路，南投縣長林明溱為了讓通行及運輸更安全，斥資約1300萬元整修完工，21日會同仁愛鄉代理鄉長張子孝等人前往視察，林明溱滿意說：「品質相當好，高山農產運輸就更安全了。」

屯原位於南投縣仁愛鄉精英村，為能高越嶺古道西段登山口，也是台14線的通車終點。林明溱時常到各鄉鎮了解民情，得知屯原產業道路年久失修，路面破損嚴重，影響通行安全及農產運輸甚鉅，實地會勘後，籌措經費著手改善。

林明溱說，屯原產業道路不僅肩負農產運輸功能，更是能高越嶺國家步道的必經道路，全線損壞嚴重路段約1.3公里，縣府斥資約1300萬元進行改善，重新鋪設混凝土路面，部分危險路段也加設護欄。

張子孝表示，縣府工程人員很貼心，屯原產業道路是沿著山勢蜿蜒而上，坡度相當大，且山區多雨，為了避免因豪雨造成路面濕滑，所以混凝土路面特別增加粗燥度處理，以後高山農產運輸就更安全便捷了。

當地農友說，產業道路之前損壞嚴重，現在改善好了，路面扎實，安全好走，以後不用怕運輸時農產品受損，賣相佳自然能賣好價錢。

卓姓登山客指出，以前前往能高越嶺古道登山口時，上山的路況相當糟糕，坎坷難行，現在路況大幅改善，以後可以常常來。