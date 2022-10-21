國民黨籍候選人邱愛珊抽中「7號」，高喊「七七乳加巧克力，后豐要選新女力」。（邱愛珊提供）

九合一選舉21日進行候選人號次抽籤，台中市「一級戰區」第4選區(豐原、后里)市議員陳清龍抽中「10號」，與團隊大喊「十全十美、實在做事」，拜託大家用選票全力做為他的後盾，讓豐原、后里繼續進步、更加美好。國民黨籍候選人邱愛珊則抽中「7號」，她絞盡腦汁，選用「七七乳加巧克力，后豐要選新女力」，希望透過大家都熟悉的零食增加宣傳度。

10號陳清龍表示，建設豐原成水岸花都，是從政以來一直努力的目標，現在軟埤仔溪1.5億建設工程開工了；葫蘆墩圳掀蓋工程二期、三民路到中正路部分，已獲得中央1.6億元補助；為后里打拚全力爭取的888觀光公車，將於23日正式行駛，他打造成豐原成水岸花都、讓后里變成觀光城市，會繼續持續打拚努力，「拜託鄉親全力用選票支持我，一起為家鄉未來打拚」。

7號邱愛珊則說，后豐區候選人很多，她和團隊從1到11號都絞盡腦汁要喊什麼口號，後來以大家熟悉的七七乳加巧克力，盼增加宣傳度。她表示，抽完號碼後便開始掃街拜票，希望透過一步一腳印，1天當3天用勤跑基層，希望這次的「LuckySeven」能分享給每一位鄉親。