21日甫抽完候選人號次，副總統賴清德中午便來到新竹縣替民進黨縣長候選人周江杰、竹北市長候選人鄭朝方以及黨籍各級候選人站台，首站來到竹北天后宮參香祈福，賴清德大讚鄭朝方與縣長候選人周江杰兩人都是青年才俊，希望兩人順利入主縣府、市公所，推動地方發展進步。

民進黨竹北市長候選人鄭朝方21日上午完成候選人號次抽籤作業，他當場抽中幸運1號，在場支持者高呼一馬當先、一定當選，士氣大振。鄭朝方隨後前往仁義市場掃街拜票，也邀請賴清德現身支持，並陪同前往竹北天后宮參香祈福。

賴清德致詞時表示，竹北市有三個特點，一是科技交通重鎮、二是全台最年輕鄉鎮市、第三是國際人才移入，顯示竹北是一顆閃閃發亮的明星。所以竹北未來要超進化，要選和城市特質相符的候選人鄭朝方，他他具備中央跟地方歷練，對城市發展了解，也具備藝術文化、國際交流的才能，能夠馬上可以捲起袖子做事情。

至於縣長候選人周江杰，賴清德也大讚周與鄭都是新竹中學、國立大學畢業的高材生，擔任過民進黨發言人，對環保教育社福等議題具有理想性，他認為周江杰了解竹縣問題所在，也有對策可解決，未來若讓周江杰擔任縣長，可平衡竹縣各鄉鎮發展，用教育、文化力量推升城市持續發展進步。