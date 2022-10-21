一對伴侶若想走得長久，不僅個性要合適，對於人生目標和價值觀也要相互吻合才行。近日一名網友就發文哭訴，表示她和男友交往長達7年，一直以來她也有和男友提過結婚的事，但男友總以「順其自然」含糊搪塞，直到最近原PO受不了提問，男友才終於坦承目前沒有結婚的想法，讓原PO心寒不已，不禁萌生分手的念頭。

男友卻要原PO等他到35歲。（圖／翻攝自Dcard）

日前一名28歲的女子以「談了這麼久的感情，結果說不想結婚」為題，在大學生論壇《Dcard》中發文，表示自己和大2歲的男友交往已有7年，期間也和對方多次提到自己是想結婚的人，如今有足夠的感情基礎，年紀也差不多該步入禮堂了，但男友聽了卻表示「幹嘛結婚」，讓原PO當場傻眼，原來是男友覺得自己月薪僅4萬還不夠，想至少等到35歲以後再考慮婚姻，但原PO心想她到時也要33歲了，若是中間出了什麼問題分手，也很難再找新的男友。因此她很不滿意對方的回答，而且原PO的薪水約落在10～13萬，是男友的2、3倍，讓她忍不住懷疑男友是不是對的人，「我到底要不要早點放生？」

網友認為原PO條件那麼好，幹嘛擔心沒人要。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友們紛紛留言勸原PO快閃，「都是屁話」、「你的能力比他好太多了耶，依你的條件可能可以找到更好的對象」、「那妳幹嘛不分？ 他講那麼明白」、「他連敷衍妳都不用動腦」、「我覺得自己生活還比較自在點」、「光是收入，就算你33也不用擔心沒人要」、「條件這麼好有什麼好擔心沒人要 ，幹嘛這麼沒自信」、「感覺就是能拖就拖，真的時間到了又有其他藉口了」。