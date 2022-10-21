桃園市龍潭區台3線中興路連接大溪區，為當地主要道路之一，尖峰時段車流量大，先前執行汙水、自來水下水道埋管及新建分隔島工程，接續分2階段施作電纜地下化。台電原預計今年6月完工，但工程4度流標導致進度延宕，經桃市府養護工程處協調，台電先派遣工班施作部分路段，預計11月再招標，拚年底完工。

市議員徐玉樹指出，中興路電纜地下化工程中，去年已完成第一階段中正至成功路段，長約500公尺，接續第二階段成功路至國道3號路段，原定今年6月完工，卻因地下管線複雜、施工困難，導致工程遲遲未順利招標，整體進度延宕，也因此造成柏油路無法加封舖平，當地居民抱怨連連，盼加速作業進度。

養工處道路挖掘科說明，去年8月邀集地方民代辦理中興路管線協調會議，整合台電電纜地下化工程與自來水汰管工程挖掘期程後，決議由自來水汰管工程先進場施工，去年12月已完工，後續由台電接續進場施作。

道路挖掘科表示，中興路電纜地下化第二階段工程原預計今年6月完成，但因台電年度契約4度流標，導致工程無法順利進行。經協調後，台電已先行針對龍潭中興路55號至國道3號約1.2公里路段，派遣台電工班佈纜施工，拚於今年底完工。

道路挖掘科也提到，台電預計11月再次招標盡速施作，該路段完成後預計移除7.2公里長的纜線、拔除11支電桿，完工後3年更禁止執行相關挖掘工程，屆時路段景觀將升級，不再出現電線與招牌凌亂交錯的市容。