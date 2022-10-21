女星Janet（謝怡芬）去年以《戒指流浪記》入圍第56屆電視金鐘獎迷你劇集女配角獎，一襲高衩黑禮服驚艷全場，今年她又以《決戰水下伸展台》入圍益智及實境節目主持人獎，主持功力獲肯定；原本粉絲都很期待Janet再當金鐘紅毯第一美，但她從9月就飛到國外，今（21）日更分享成為「亞洲國際電影節」評審團之一，讓大家都相當驚喜。

Janet去年出席金鐘56時，穿了一件高雅又火辣的黑色禮服，正面看只有一塊布遮在胸前，一轉側面驚見美胸形狀全被看光，小麥色的美背也一覽無遺；Janet去年雖然沒敲響金鐘，但她典雅又性感的精心打扮被大讚是紅毯第一美。

Janet今（21）日分享成為「亞洲國際電影節」評審團之一，讓粉絲都相當驚喜。（圖／摘自Janet IG）

而Janet今年又以節目《決戰水下伸展台》入圍第57屆金鐘獎入圍益智及實境節目主持人獎，讓粉絲都很期待又能看到Janet再驚艷全場。不過，Janet從9月就透露要飛國外去當背包客，兩天前也才在IG曬出全家福照打卡人在國外；其實日前她就有回應，要留美照顧2個兒子，缺席金鐘頒獎典禮，但她的爸爸會代她出席。

Janet雖然缺席金鐘，但她今日在IG發布限時動態，公布她的超狂新身份，成為「「亞洲國際電影節」評審團之一：粉絲都很驚喜，原來Janet在美國不只照顧小孩，竟成為新興國際大獎的評審，相當佩服她，「本來Janet不能出席金鐘很可惜，看到當評審的消息就不可惜了」、「女神Janet好棒啊」。