邊境開放後除了觀光產業蓄勢待發，成人市場似乎也想衝一波，近日便有情色業者宣告，有「暗黑林志玲」封號的波多野結衣將來台接客，消息傳回日本後，她即在推特發文澄清，提醒粉絲不要受騙。

日本女優愛澤乃亞日前才傳出在香港接客被逮後，台灣AV達人「一劍浣春秋」在《Play NO.1》網站指出，即有「雞頭」打著此波消息，宣告「暗黑林志玲」波多野結衣，將於11月4日至17日將來台接客，在耶誕節至年底則有另一位大咖瀧澤蘿拉也會來台加入此行列。

對此，遠在日本的波多野結衣得知消息後，立刻在推特發文澄清表示，自己沒有在風俗店上班，自然也不會來台接客，這是台灣色情業者搞得騙局，呼籲大家別受騙上當。

而一劍浣春秋對於波多野結衣多次被牽扯，透露有2大主要原因，一是利用「母雞帶小雞」拉台其他人價格，他舉例香港被抓的愛沢のあ(愛澤乃亞)賣得多便宜？一次她只拿到一萬多塊台幣；二是透過波多野結衣知名度達到炒作話題目的，且其他小咖價格也可水漲船高，增加獲利空間。