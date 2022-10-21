U23世界盃棒球賽超級循環賽第2天上演精彩的「日韓大戰」，日本隊以2比1險勝也打破韓國隊不敗之身，若戰局演變成台日韓3隊戰績相同，中華隊在比較對戰優質率上將居於劣勢，除了今明2戰都須贏球外，還需要靠日、韓其中1隊輸球才有辦法晉級冠軍戰。

韓國今天在9局下靠著內野安打先追回1分，但1人出局一、三壘後沒能再搶分，最終就以1分差惜敗。韓國吞下這1敗後，目前日、韓2隊複賽戰績皆為3勝1敗，中華隊則是2勝1敗，若接下來3隊剩餘賽事都贏，將會出現台日韓都是4勝1敗的局面，將比較對戰優質率。

中華隊昨天在複賽首戰以2比6不敵韓國隊，在比較對戰優質率上暫居劣勢。中華隊雖然已確定挺進4強、改寫隊史U23世界盃最佳成績，但想要更上層樓、挺進冠軍戰只剩最後一條路，必須要今晚擊敗墨西哥、明天打敗澳洲隊，且明天日本、韓國隊至少要有1隊輸球，才能以較佳的戰績直接晉級。