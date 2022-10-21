分手5個月想不開 18歲男半路持刀逼問前女友：為何要分手？

分手5個月想不開 18歲男半路持刀逼問前女友

18歲王姓男子5月時與19歲女友分手，此後耿耿於懷，20日晚間8時許，想不開的王男夥同3名友人，在北投路1段堵到前女友，4人竟分持開山刀、西瓜刀，逼問女生「為什麼要分手？」北投警方獲報迅速趕往，將4人當場逮捕，還起獲3包毒咖啡，將這名恐怖情人依法究辦。

北投警方20日晚8時30分獲報，北投路、大興路口有民眾持刀滋事，警方趕到現場時，將準備落跑的18歲王姓、18歲蔡姓，以及均為17歲的蕭姓、鄭姓未成年少年攔下逮捕。

現場另有1名飽受驚嚇的少女，她向警方表示，與王男5月時便已分手，少女希望雙方冷靜一段時間，但他仍不時傳簡訊糾纏，還多次表達想復合，但她都婉拒。

警方調查，王男暗中調查前女友行蹤，確定對方出現後，約集3名友人，持開山刀在路口堵前女友，惡聲惡氣逼問她分手原因，激烈行為嚇壞被害人。

警方制伏4人後，另在蔡男身上發現3包毒咖啡，王男接受警訊時表示很重視這段感情，所以才會一直聯絡對方，希望再給機會，對失控行為感到後悔。

因參與者有2名未成年，警方偵訊後，依恐嚇、毒品罪將眾人送辦，未成年則轉送少年法庭，最後開立跟騷法告誡書，要求王不要再做出這種恐怖行為，也依女方意願，為其聲請暫時保護令。

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