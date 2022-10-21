凡只要警察涉嫌洩密案件傳出，都會讓警察形象蒙上一層陰影，高雄市警察局特別邀請兼具檢察、警察與廉政專業的警政署政風室主任黃錦秋以「警職人員涉圖利洩密談強化資安管理與個資保護」為題進行教育講座，強化員警法紀觀念。

高雄市警察局21日邀請警政署政風室主任黃錦秋以「警職人員涉圖利洩密談強化資安管理與個資保護」為題進行講座教育，黃錦秋是臺灣高等檢察署檢察官借調警政署，也在警察大學等校授課，法學素養及偵查實務經驗豐富，除說明警政署推動「防貪、肅貪、再防貪」重點工作要項，也提到防範公務員濫用公務資訊系統，加強保護民眾個資，更以近年社會受矚目重大案件為例，說明警察機關使用各項查詢應用系統建立內部控制的重要性，藉由案例解釋法律規範，指導同仁辨別「圖利與便民」之間差異，以此提醒切勿誤觸法網。

會後高市警局召開督察、偵查及資訊系統業務人員資安諮詢座談會，針對現行各項警政應用資訊系統業務稽核的推動、執行各面向或法令規範交流研討，凝聚因應共識，以落實資安管考作業，強化民眾個資保護作為。

高雄市政府警察局局長林炎田認為，榮譽是警察工作的第二生命，員警一旦發生風紀問題，則將「瑜不掩瑕」，全體同仁的辛勤努力付出都將是白費工夫。