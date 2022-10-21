口湖鄉公所的成龍納骨塔前空地最近打上密密麻麻基樁，準備設置太陽能板，鄉親發現之後氣炸，認為公所破壞風水。（周麗蘭攝）

口湖鄉公所的成龍納骨塔前空地最近打上密密麻麻基樁，準備設置太陽能板，鄉親發現之後氣炸，認為公所破壞風水，而且事前沒開說明會，21日有數十名鄉親前往抗議。口湖鄉公所表示，風水之說沒有正確答案，但願意撤銷此案。

位於台17線旁的成龍納骨塔，塔前廣場豎立近百根水泥基樁，看起來有點突兀。口湖鄉親忿忿不平說，鄉公所、業者吃定鄉親偷偷施工，他們要求公所公開文書資料與申請流程。

當地民眾在水泥基樁上綁紅布條「破壞風水地理」、「黑箱作業真可惡、違法施工黑白來」、「要求撤銷標案」抗議。

抗議民眾表示，他們堅決反對在納骨塔前設置太陽能板，破壞納骨塔的風水地理，破壞風水之事已經發生，若要拔除基樁，必須請村落神明王爺擇日，且完成後要舉辦一場法會迴向祖先，以示圓滿。

民眾要求，納骨塔的風水已經改變，若有鄉親欲把祖先骨骸移到附近納骨塔安奉，口湖鄉公所及業者必須支付費用。在鄉公所還未召開說明會之前，請勿通知業者拔除基樁。

口湖鄉長林哲凌指出，因納骨塔的停車場地面未舖設柏油或水泥，也無遮陽棚架，若要施作約需數百萬元，考量公所財政情況，以土地租賃方式與太陽能業者合作，業者建置太陽能板、舖設地面，下方做停車場。

林哲凌強調，民眾提出風水疑慮，信、不信沒有標準答案，見仁見智，尊重有疑慮的民眾，決定撤案不做。

縣府建設處表示，未收到該案申請施作綠能設施，殯葬用地能不能附屬做太陽能光電設施需主管機關縣府民政處同意；若未申請就施作屬違規使用，將依規定處置。