搶攻秋季啖蟹商機，Uber Eats優市和「傳統市場」商家合作夥伴祭出秋蟹專區，內有秋季最常被許願的大閘蟹、花蟹、紅蟳等高達30種熱門品項即日起限時開賣。無論是螃蟹狂熱分子要辦秋蟹趴、或周末想在家來點當季鮮美蟹蟳料理，即日起至10月27日優市「秋蟹祭」專區7折起，將秋蟹盛宴所需的時令食材一次點齊、隨點即送。

蟹之鮮美，無論喜歡帶有顆粒口感母蟹蟹黃、黏密濃郁的蟹膏、或Q嫩的蟹肉，都各有其愛好者，Uber Eats攜手「傳統市場」商家合作夥伴，只要一鍵下單，傳統市場當天現撈的活體海鮮直送到家。南松傳統市場攤商合作夥伴祭出蟹中之王「大閘蟹」、享有低脂高蛋白之稱的頂級滋補聖品「黃金蟹」。而從新北萬里產地直送的「萬里雙蟹」是海潮鹹鮮之味代表，華麗斑紋的「花蟹」，以多汁飽滿著稱，蟹腳相當肥厚；「三點蟹」殼薄肉質鮮甜、價格更是親民。南門、士東、民有東興傳統市場也推出活體沙母、沙公，以及老饕不能錯過的「天然自取蟹膏蟹黃」，以真空包裝方便隨餐拌飯。即日起至10月30日，Uber Eats上合作傳統市場夥伴【秋蟹季】專區指定生猛海鮮依照當日價格，優惠8折起。

Uber Eats 優市也端出24小時隨點即送的各式季節限定秋蟹，空運來台「江南頂級空運活體大閘蟹」冷藏讓螃蟹會保持類似冬眠狀態，蟹膏飽滿，口感清甜鮮美。優市也提供「冷凍軟殼蟹」一組三至四入選擇，剛換完殼未硬化酥炸過後美味可口，甚至不需剝殼即可食用。因其耐煮特性，適合用來融合各式料理的「熟凍紅蟳」，成熟的母蟳蟹黃飽滿濃香，與毛蟹相比可說是分庭抗禮。無論是清蒸、炸酥、快炒或煮粥，民眾亦可於 Uber Eats優市隨單點購檸檬、老薑、醋、沙茶醬、白胡椒等調料、配菜。

肥美、盛產的螃蟹當天點現吃最美味，【秋蟹祭】專區內螃蟹、蟹製品最低7折起，實際折數依 Uber Eats App 內顯示為主。此外，台北、新北、桃園、台中、新竹12間優市也提供秋蟹優惠活動，輸入【優市好秋】，即日起至10月31日，消費滿 599元即享8折優惠，單筆訂單最高可折抵120元，每個Uber Eats帳號限用一次。此外，優市首購用戶輸入【首購優市】，消費滿 200元，享一次性6折優惠，單筆訂單最高折抵 150元，優惠期間自10月16日起至2023年03月31日。