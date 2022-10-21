現年45歲的女星潘慧如，擁有甜美臉蛋與清新氣質，自2000年演出《麻辣鮮師》後便打開知名度，近期更因拍攝電視劇《台灣X檔案》而再度受到觀眾喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，今（21）日稍早突然「宣布好消息」令粉絲替她感到開心。

潘慧如今日稍早於臉書粉絲團PO出多張拿著證書的照片，並表示「一早接收2個訊息，一則憂（被放鴿子），一則喜（特定寵物業許可證）發下來了。拿到這個證照時我的眼淚不由自主的落下了，因為過程真不容易啊….但這絕對是喜悅的眼淚，拿到證照後又讓我再次提起精神面對接下來的挑戰。好！繼續懷抱初衷，帶著生命中寶貝們的信念把愛傳出去」。

事實上，私下十分喜歡貓狗，也經常救援流浪動物的潘慧如，在3、4年前就動念想開設寵物美容旅館幫助更多寵物，後來她也積極找點並動手開始裝潢，而不久前她才表示「在我的人生中做了一個這麼重大的決定『開店』，這真的不容易，每天都有不同的考驗在等著我，這也是人生階段的某種學習吧！希望秉持著我的初衷，帶著樂樂給我的力量能夠順利的走下去……」接著透露自己被已確定上班的員工放鴿子了，讓她感到相當沮喪，沒想到隨後就收到特定寵物業許可證，讓她心情宛如三溫暖。而粉絲們看到後，也紛紛表示「感謝妳的努力，替妳加油，毛孩有妳的愛真是無敵幸福」、「慧如好棒喔，支持，加油」、「耶~到時候可以入住！」送上祝福。