行政院農業委員會將攜23家指導廠商於11月10~12日在南港展覽中心舉辦的「亞太區農業技術展覽暨會議」組台灣農業技術館，展示60項前沿農、漁、畜技術、產品及解決方案，包括健康種子、健康種苗、水產育苗、水產選種、豬育種、蛋雞福利生產模式等。

主辦單位香港商亞洲英富曼會展有限公司台灣分公司總經理劉櫻惠女士說，今年是農委會連續在本展會以台灣農業技術館形象展出的第六年，我們也非常開心看到台灣農企業在農委會的帶領下，不斷地推陳出新，向世界展示台灣高端的農、漁、畜技術。

宇辰種苗股份有限公司展出抗熱性特佳、且糖度可達8度以上的小番茄夏日紅6號。興農將展示全球迄今尚未上市兼具殺蟲與抗菌效果的微生物製劑光桿菌，是環境友善的安全病蟲害放置資材。春發成實業有限公司以基因定序執行種源純化，成功找回台灣黑豬原生種源，並命名為--平埔黑豬。

除以上三家公司，鍠麟機械有限公司、峰漁股份有限公司、益之堂科技股份有限公司、凱鉦科技有限公司、福壽實業股份有限公司、東精生物科技股份有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司、台一農業科技有限公司、台灣香蕉研究所、益農有限公司、金翔生物科技股份有限公司、中華蛋白股份有限公司、曹蛉生技有限公司、賣艸人家有限公司、壽豐賀田企業社、群耕農業生技有限公司、世創生物科技股份有限公司、泰利機械有限公司、和智逐科技股份有限公司亦展出各式農、漁、畜技術。