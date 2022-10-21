上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周持續下跌，來到1778.69點，下跌35.31點，跌幅1.95％，連續18周下跌，但本周跌勢有所收斂。四大遠洋線依舊走低，美國線跌幅縮小至3％左右。

最新的SCFI運價顯示，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到2029美元，下跌68美元，跌幅3.24％，面臨2000美元保衛戰；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為5639美元，下跌177美元，跌幅3.04％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為2379美元，較上周下跌202美元，跌幅6.52％；遠東-地中海線每TEU(20呎櫃)運價2568美元，下跌179美元，跌幅3.52％。

近洋線方面，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)下跌2美元，為323美元；遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)下跌4美元，為298美元；遠東-東南亞每TEU(20呎櫃)上漲3美元，為352美元；遠東-韓國每TEU(20呎櫃)上漲1美元，為255美元。