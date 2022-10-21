近期國境解封，旅遊市場持續回溫，新竹豐邑喜來登大飯店自10月26日起至11月15日於飯店現場、官網同步販售「豐邑集團聯合住宿券」及多種餐券，讓民眾一次購足新竹、台中完美出遊的超值組合。

新竹喜來登「采悅軒」中餐廳獨家研發32種沾醬、配料組合吃法的「八色脆皮片皮鴨」，每年推出造成搶購的「八色脆皮片皮鴨三吃券」，原價3,058元，優惠價2,380元，購買10張送「全鴨二吃券」一張。

「美饌餐飲優遊券」每張1,800元，通用於「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」，可折抵餐廳消費2,200元，或任選「大廳酒吧燒烤美式豬肋排家庭餐」、「迎月庭日式料理雙人壽喜燒套餐」、「采悅軒中餐廳雙人組合餐」。

新竹喜來登今年首度推出下殺69折推出「盛宴自助雙人餐券」，每張1800元，可享用平日午餐兩客或平日下午茶三客，或加價300至800元不等，享用假日下午茶三客、平日晚餐兩客或假日午晚餐兩客。另外還有新登場「迎月庭戰斧牛雙人套餐券」、「大廳酒吧雙人餐券」，可輕鬆享用雙人指定套餐。

「豐邑集團聯合住宿券」每張2,300元，可任選新竹豐邑喜來登、台中豐邑Moxy、台中豐邑逢甲商旅，效期自11月16日起至2023年4月28日，週四至週日可入住「逢甲商旅」或「台中Moxy」（不含早餐），週五、週六及國定假日另加價300至1,000元不等。週日至週五入住「新竹喜來登 豪華雙人房」（不含早餐）加價1,699元，週六及國定假日加價2,899元，本次特別推出平日加碼活動，只要於週一至週四入住，即可享有升等房型或飯店好禮贈送。旅展商品可於10月26日至11月15日至新竹喜來登官網、盛宴自助餐廳及采悅軒中餐廳購買。