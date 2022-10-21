美股續收黑，連動台股21日開低收低，且外資仍賣超並匯出，及國際美元指數小幅反彈，拖累新台幣貶勢難止，終場收在32.188元兌1美元，創近5年10個月新低，貶值8.1分，已連續三個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量10.51億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值達3.04角或0.94％，周線連二跌。外匯交易員表示，儘管美國企業財報發布，結果多優於預期，但受到聯準會（Fed）官員又放鷹，且美債殖利率走高，市場投資情緒轉壞，除費城半導體外，三大指數全收挫，台股跟著再下殺，最後跌126點至12,819點，新台幣盤中再闖過32.2元，央行進場調節阻貶後，暫回到32.1元價位。

外匯交易員指出，近日來股匯市同步走低，有點加速趕底的態勢，外資賣超台股雖縮小至62億元，但匯出並未停手，後續若美股仍震盪，外資也沒有回頭的跡象，新台幣仍將延續偏弱整理格局，不排除進一步靠向32.5元關卡。