年底九合一選舉，台北市長部分共有12人登記參選，今（21）日辦理抽籤，陳時中入場時發生被嗆聲的插曲，一位市議員候選人、陽明交通大學牙醫系教授林元敏高喊「反對附帶決議、反對醫師法修法附帶決議、反對醫師法修法附帶決議！」

年底九合一選舉，台北市長部分共有12人登記參選，而國民黨候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊今（21日）都親自現身參加號次抽籤。最新結果是：蔣萬安6號 ，黃珊珊8號， 陳時中12號。

陳時中入場時發生被嗆聲的插曲，一位市議員候選人、陽明交通大學牙醫系教授林元敏高喊「反對附帶決議、反對醫師法修法附帶決議、反對醫師法修法附帶決議！」

什麼是「醫師法修法附帶決議」？根據《周刊王CTWANT》報導，這次以無黨籍身分參選台北市大安文山區市議員的陽明交通大學牙醫系教授林元敏指出，醫師法在今年5月修法，陳時中還是衛福部長，民進黨立委賴惠員等人提案附帶決議，凡是今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等國牙醫系入學許可者，返台可以不用接受學歷甄試。估計未來6年內湧入近2000名未經把關的所謂「波波牙醫」爭議，引發關注。

林元敏向《周刊王CTWANT》強調，政治人物犧牲基層牙醫權益，因此他決定參選台北市議員，透過選舉為本土牙醫發聲。

林元敏於9月時受訪也強調，目前有400個正在排隊等實習的「波波」（波蘭畢業的牙醫系學生），還有2000個「波波」在國外等著要回來，但台灣的實習能量光要滿足國內牙醫學生已吃緊，遑論代訓「波波」實習生。

林元敏說，「波波」只要面試付完錢就可以入學，不論能力如何。一個學生在波蘭念5年的牙醫要1000萬，將來他們拿到牙醫執照是不是要想辦法回本？《醫師法》透過附帶決議的方式，希望能解決實習排隊問題，這將會「動搖國本」。

陳時中近日行程多次被民眾抗議嗆聲，先是12日早晨在北市內湖站路口時，遭居民從陽台大罵：「吵死了！」

19日晚間出席寵物商業同業公會，又因失言對寵物商家喊「領養代替購買」，遭公會理事長陳明進上台氣嗆：「部長，你在什麼場合說什麼話，你自己要衡量，我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長。」

今（21）日又被抗議「反對附帶決議、反對醫師法修法附帶決議、反對醫師法修法附帶決議！」顯是衝著「波波牙醫」而來！