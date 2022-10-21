英國食品外送平台Deliveroo周五提出警告，稱物價不斷上漲，家戶紛紛刪減叫外送的支出，公司銷售成長將處於此前財測區間的低端。

儘管前景不斷惡化，但是Deliveroo周五也略微上調了調整後的EBITDA(息稅折舊攤銷前獲利)指引，稱此為受益於行銷費用的減少。

集團的目標是在2023年底實現調整後EBITDA的盈虧平衡，並表示有信心能適應不斷惡化的經濟前景。目前消費者正在艱難地適應食品和能源價格的飆漲。

該與Uber Eats相競爭的公司表示，以固定匯率計算，預計全年銷售成長率將在4%至8%之間，遠低於七月財測的15%至25%區間。

Goodbody分析師指出，儘管財務指引的下調是負面的消息，但是該公司的重點已經轉向獲利率的提升。

該公司第三季銷售為年增8%，按固定匯率計算為年增5%。在最重要的英國和愛爾蘭市場，Deliveroo錄得11%的成長率，主要是受惠於店家供應產品中加入了麥當勞。但是第三季在包括歐洲、中東和亞太的國際市場，表現則遜色很多。

Deliveroo股價在周五早盤交易暫時大漲3.4%，報84.7英鎊。但是該公司股價今年以來已經下跌約60%。