銀髮貴人薪傳技藝發表會21日登場，現場展示不少藝術作品。（張芷瑜攝）

展現銀齡風采，銀髮貴人薪傳技藝發表會21日在台北市政府1樓舉行，現場有長輩們的傳統民族舞蹈表驗、帶動跳等演出，也有手工藝品、棉紙撕畫、摺紙、字帖等作品展示，展現熱情活力。擅長手工藝的鍾慶梅表示，她的興趣是做手工藝，會去學校或安養院教長輩，希望讓他們也能做出興趣。

北市社會局主任祕書林淑娥表示，台北市高齡人口比例六都之冠，1991年全台首創「銀髮貴人薪傳服務」，鼓勵55歲以上退休者透過公益性教學，貢獻自身專才服務社會，傳承傳統民俗技藝及分享經驗智慧。

林淑娥強調，今年有90位銀髮貴人分別於學校、育兒友善園、老人福利機構、社區照顧關懷據點等120個單位提供薪傳教學，活動也特別表揚服務年資達5年、10年以上的優良銀髮貴人，其中高齡97歲的碩德獎得主徐旭陽，以書法專長服務超過16年，熱情令人感佩。

鍾慶梅表示，本業是銀行保險，興趣是做手工藝，接觸這塊也三十年，會去學校或安養院教長輩，希望讓他們做出興趣，攤位上的花朵就是用塑膠蛋盒回收再利用，並噴漆做造型製成，也回收教科館的DM當摺紙素材，並做了毛線的水母、海蛞蝓。

獲得碩英獎的李翠台則說，2016年起擔任銀髮貴人，一直默默教學，沒想到會得獎，覺得很感恩，她是退休後才去參加歌唱班，教唱國台語及英語歌，也看學員喜歡什麼歌曲，再去準備，希望讓大家唱出健康及快樂。

獲得碩英獎的林汝聰分享，二十年前從本行代書退休，但生活變得枯燥乏味，因緣際會下開辦「歡唱日語班」，獲得不少好評，在教唱日文演歌、童謠時，也能了解日本文化，還配合帶動跳，讓長輩能在舞動時多一份快樂，也多一份健康。

本次表演也出現許多新面孔，2019年加入薪傳服務的銀髮貴人宋宏玉及陳玉容，首次登台就以傳統民族舞蹈，吸引大家的目光；靜態展覽中，陳秀麗栩栩如真的棉紙撕畫，王雪香精緻細膩的手工藝飾品，讓現場民眾一睹傳統藝術的美好。