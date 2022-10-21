台北市立聯合醫院邀請上海商銀，合作進行失智擬真演練，希望藉由公私部門協力，共同參與研發訓練活動，模擬失智者到銀行洽辦業務時，銀行人員應對失智者發生的各式狀況之情境演練。完成後的實境演練影片，未來將運用於政府部門宣傳失智友善擬真訓練之教材。

根據國發會預估，2025年台灣將進入超高齡社會，每5人中就有1位是65歲以上老人，而失智人口已隨人口老化而快速增加，在台灣65歲以上約每12人就有1位是失智長者。臺北市政府衛生局為宣導社區失智友善及提倡企業員工認識失智症並實地演練失智友善之應對方法，委託台北市立聯合醫院辦理失智友善社區擬真演練及推廣，今年度首次於銀行界開展。

上海商銀以公平待客為企業核心文化，秉持著「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神及「處處為您著想」的服務理念，積極參與公益活動，響應政府及主管機關促進失智友善社會之政策，今年度所有營業單位已全數加入衛服部推動的「失智友善組織」，約1500位行員成為「失智友善天使」，透過銀行各服務據點及同仁，對有失智症傾向的客戶或家屬提供適切之協助與服務，落實「金融友善」銀行的服務。

上海商銀領先業界首創推出「預開型安養信託」，協助社會大眾提早規劃高齡者及身心障礙者之安養生活，防止金融弱勢族群資產遭詐騙或被挪用，並可以小額追加的方式，分年或分次累積安養資金，而且「未分配前不收管理費」之收費架構，解決一般民眾對於成立信託後即須開始繳交管理費之心理障礙，具體實現普惠金融之意義與價值，充分展現上海商銀對金融消費者保護一貫的承諾及積極落實公平待客之理念。