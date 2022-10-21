墨西哥中部城市昨發生油罐車搶快，煞車不及撞上通行平交道的貨運火車。

墨西哥中部城市昨(20)發生一輛油罐車疑似搶快，煞車不及撞上通行平交道的貨運火車，瞬間引爆造成火勢一發不可收拾，近120棟民宅淪為火窟，救難人員隨即趕往現場撤離上千名住戶。

綜合路透社、《印度快報》(The Indian Express)報導，事發位於墨西哥城市阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes），傍晚列車一如往常高速通過位於高架橋下的平交道，駕駛一輛油罐車的司機不顧迎面而來的列車，仍試圖通行，最後煞車不及撞上其中一截車廂以致脫軌，瞬間引爆起火燃燒。

#Aguascalientes - Firefighters alongside state and municipal police responding to explosion at railway crossing within #CasaBlanca and #LaMéxico, with Civil Protection reporting around 2,000 people were evacuated (📹@diarioedomex_) pic.twitter.com/1FMEDsC80U — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) October 21, 2022

#BREAKING: Local media is reporting several injuries following train/truck collision, which set numerous structures on fire in Aguascalientes, Mexico. #BreakingNews pic.twitter.com/NLyRHb7Zsq — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 21, 2022

透過推特流傳畫面可見，大火蔓延整條鐵軌和街道，停在路邊的車輛幾乎燒成廢鐵，雖然還有列車繼續通行，不過部分貨櫃車廂遭波及竄出黑煙。由於車禍地點鄰近住宅密集區，目擊民眾紛紛嚇傻、呆站原地。

70 to 80 houses as a total loss

Without light between 8 hours

An approximate of 50 cars destroyed

1500 people evacuated

Risk of bridge collapse. The fire reached a temperature of 800 degrees, the cars were red hot.

#Aguascalientes I love you ❤️ God is with you pic.twitter.com/5rJP4zcZaT — Asif (@Asiftintoiya12) October 21, 2022

當地消防隊長穆里略(Miguel Murillo)表示，目前已從住宅區救出12人，有3人吸入過多濃煙嗆傷，其餘沒有生命危險；此外，周圍約100-120棟房屋陷入火海，1500人已緊急撤離。