墨西哥中部城市昨(20)發生一輛油罐車疑似搶快，煞車不及撞上通行平交道的貨運火車，瞬間引爆造成火勢一發不可收拾，近120棟民宅淪為火窟，救難人員隨即趕往現場撤離上千名住戶。
綜合路透社、《印度快報》(The Indian Express)報導，事發位於墨西哥城市阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes），傍晚列車一如往常高速通過位於高架橋下的平交道，駕駛一輛油罐車的司機不顧迎面而來的列車，仍試圖通行，最後煞車不及撞上其中一截車廂以致脫軌，瞬間引爆起火燃燒。
透過推特流傳畫面可見，大火蔓延整條鐵軌和街道，停在路邊的車輛幾乎燒成廢鐵，雖然還有列車繼續通行，不過部分貨櫃車廂遭波及竄出黑煙。由於車禍地點鄰近住宅密集區，目擊民眾紛紛嚇傻、呆站原地。
當地消防隊長穆里略(Miguel Murillo)表示，目前已從住宅區救出12人，有3人吸入過多濃煙嗆傷，其餘沒有生命危險；此外，周圍約100-120棟房屋陷入火海，1500人已緊急撤離。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。