蔡英文總統今偕同副總統賴清德，與恩史瓦帝三世國王雙邊會晤暨見證「兩國簽署聯合聲明」。總統感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與；史國國王致詞時也表示，雙方簽署的共同宣言，能夠幫助兩國在開發戰略石油儲備設施上，有非常好的合作與發展，相信這也會幫助史國在儲備戰略石油方面的推進。

蔡總統強調，今年聯合國大會上，親自為台灣仗義執言，非常感動。她也期盼未來，台灣與史瓦帝尼在國際參與、貿易投資及職業訓練等領域，持續深化夥伴關係，促進雙方的繁榮發展，為雙方合作不斷開啟新的篇章。

總統致詞時指出，2018年啟動「非洲計畫」，期待結合相關部會、駐館、技術團以及台商資源，深化台灣與非洲的關係。史瓦帝尼就是非常重要的對象；這些年來，台灣與史瓦帝尼的合作，更是不分政府及民間，在農業、經濟投資及公衛醫療等各方面，都有豐碩的成果。

總統說，透過恩史瓦帝三世國王這次來訪，也將共同見證兩國簽署聯合聲明。未來兩國在國際參與、貿易合作及職業訓練等領域，將持續深化夥伴關係，促進雙方的繁榮發展。

總統強調，台灣十分珍惜與史瓦帝尼的友誼，兩國建交已經超過半個世紀，擁有許多互助合作的故事。並請國王回國後，代向王母問候。

恩史瓦帝三世國王致詞時表示，非常恭喜台灣在蔡總統的領導下，有這麼多的進展。尤其在基礎建設、科技與醫療領域的發展。他也希望能夠看到台灣政府與人民團結一心，持續推動經濟及永續發展。

他提到，史瓦帝尼王國明年即將要歡慶三件喜事。第一，是史國的獨立紀念日，第二，是國王的生日，第三，則是史國與台灣的邦誼，他邀請蔡總統明年能夠前往訪問。他認為，國際旅遊限制能夠逐漸解除，是國家之間互相支持、合作所帶來的正面結果。

他感謝台灣在醫療、技術及個人防護裝備等諸多協助。因與台灣簽署的一些協議，讓史國從2018年到2022年期間，在農村電氣化、農業、水資源、公衛、癌症診斷及治療設施等方面都有諸多進展。

他也期待，雙方即將要簽署的共同宣言，能夠幫助兩國在開發戰略石油儲備設施上，有非常好的合作與發展，相信這也會幫助史國在儲備戰略石油方面的推進。學術合作上，他非常高興看到兩國的多項合作，許多史國學生在台灣完成學業，也看到史國的英語教師與台灣學生分享他們的知識。

國王認為，台史兩國人民的認同中，最重要的基石在於彼此的傳統與文化，也因為這樣的價值而凝聚；史國感謝台灣不斷支持其國內的傳統文化與相關活動。也感謝台灣一直以來在經濟復甦上給予的支持。兩國間的貿易相關協定，幫助拓展史國的商業市場，不僅帶給史國人民更多機會，也讓世界其他人到非洲能有更好的市場與投資機會。

國王再次感謝台灣幫助史國開發礦產，也幫助史國走出經濟的陰霾。史國的目標，就是要持續推展現有的企業、增加新的投資計劃。同時，也希望國內能創造出更多的商業交流與開發計畫。他歡迎台灣的商業或創業者能前往投資，為史瓦帝尼王國開展出更創新的經濟動能。

國王再次恭喜蔡總統、以及台灣人民，甫歡慶111年的國慶，並祝福台灣人民能持續地茁壯、繁榮，並與世界上其他的開發中國家分享有關科技、醫療、農業等領域的成功經驗。他也再次重申，史瓦帝尼王國會持續支持台灣成為聯合國的完整會員。

會談結束後，簽署儀式開始。蔡總統與恩史瓦帝三世國王見證我國外交部長吳釗燮與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）簽署聯合聲明，期盼進一步深化兩國在國際參與、貿易投資等領域的合作關係。