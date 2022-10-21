屏東滿州鄉屏200縣道驚傳「天坑」，還被發現有輛汽車跌落坑內，縣議員候選人張怡質疑是道路工程不當，導致民眾有行車安全疑慮。（張怡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東滿州鄉屏200縣道驚傳「天坑」，還被發現有輛汽車跌落坑內，縣議員候選人張怡質疑是道路工程不當，導致民眾有行車安全疑慮，但縣府澄清不是天坑而是工程開挖區，且周遭都設有交維措施，是駕駛自撞護欄後跌入開挖區，且警方到場後未發現駕駛，目前正通知當事人到案釐清有無酒駕情事。

滿州鄉屏200縣道「天坑」鬧得沸沸揚揚，汽車跌入坑內的畫面，更是在網上掀起熱議，但經縣府澄清後，確定此坑非天坑，而是工程開挖區，縣府正在永靖村中油加油站前進行橫向排水施工開挖，並由軍方配合埋設管線。

縣府強調，該工程的相關區域周邊都設置交維措施，包括紐澤西護欄、警示燈等，是19日清晨一輛汽車自行撞翻紐澤西護欄後跌入開挖區。

此外，警方指出，經路口監視器調查發現，該車輛疑似車速過快及未注意車錢狀況，才會自撞紐澤西護欄後墜入施工坑洞中，且同仁獲報到場後，已不見駕駛蹤影，目前正通知當事人到案說明，以釐清肇事原因及是否涉及酒駕規避肇責。

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