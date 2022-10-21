小三通遲未能復航，造成許多遠嫁金門的新住民親情遺憾，無法共敘天倫，期望中央能讓小三通早日復航(于家麒攝)

新住民團體代表們高喊「我們要回家！」、「小三通立即復航！」，期望這條「最近的」返鄉之路早日開通(于家麒攝)

楊鎮浯競選辦公室執行長石兆瑉痛批為了選舉私利刻意阻擾小三通復航的「重量級候選人」，呼籲鄉親一起站出來揪真兇(于家麒攝)

金門新住民團體連署爭取小三通復航，也呼籲全體鄉親站出來響應，讓中央聽到地方真正的聲音(于家麒攝)

新冠疫情趨緩、國境全面開放，但金廈「小三通復航」卻遲遲沒有下文，多個金門新住民團體代表今(21)日下午齊聚楊鎮浯競選辦公室連署高喊「我們要回家！」、「小三通立即復航！」，期望這條「最近的」返鄉之路早日開通，回家不再那麼遙不可及。

小三通遲未能復航，造成許多遠嫁金門的新住民親情遺憾，也衍生了不少問題，有人無法及時趕回老家見到病危的長輩最後一面，有人小孩因此受困對岸無法回來團聚與就學。為此，金門縣新移民關懷協會、新移民公共事務協會、南洋姊妹協會等新住民團體，齊聚楊鎮浯競選辦公室高喊口號，希望不要再有人刻意阻擾「小三通」復航，讓他們有一條便捷的路可以回家；楊辦同步啟動連署活動，希望中央能聽到地方民眾的心聲。

一位李姓新住民紅著眼眶說，今年七月遠在中國東北的媽媽病危，雖然自己立即飛往台灣轉機趕回家，但仍然差了半天而未能見到母親的最後一面，心中留下的遺憾無法釋懷，因此還生了一場重病，最近才出院又回到金門，如果小三通復航了，大幅減短了轉機路程，也不至於發生如此憾事。

楊辦執行長石兆瑉也說，競選辦公室最近也接獲民眾陳情指出，他的妻子三年前帶著幼兒循「小三通」管道回娘家，豈料疫情一起、「小三通」停航而就此困在對岸，無法回到金門就學而衍生更多戶籍、學籍等問題，束手無策。

石兆瑉指出，包含立委陳玉珍、縣長楊鎮浯、議長洪允典都曾親赴或輾轉向陸委會爭取「小三通」復航的決心，如果這些人都不能代表金門的民意，還有甚麼人能代表？無奈那位非民進黨籍的「重量級候選人」卻為了選舉私利刻意阻擾，漠視全金門經濟發展與全體地區鄉親的生存權益，呼籲鄉親一起站出來揪真兇。

楊鎮浯競選辦公室同步啟動連署活動，本周六、日(10月22日、23日)將分別前往金城、金湖、金沙等菜市場宣傳，石兆瑉也呼籲全體鄉親站出來連署，讓中央聽到地方真正的聲音，讓「小三通」能早日復航！