新冠疫情趨緩、國境全面開放，但金廈「小三通復航」卻遲遲沒有下文，多個金門新住民團體代表今(21)日下午齊聚楊鎮浯競選辦公室連署高喊「我們要回家！」、「小三通立即復航！」，期望這條「最近的」返鄉之路早日開通，回家不再那麼遙不可及。
小三通遲未能復航，造成許多遠嫁金門的新住民親情遺憾，也衍生了不少問題，有人無法及時趕回老家見到病危的長輩最後一面，有人小孩因此受困對岸無法回來團聚與就學。為此，金門縣新移民關懷協會、新移民公共事務協會、南洋姊妹協會等新住民團體，齊聚楊鎮浯競選辦公室高喊口號，希望不要再有人刻意阻擾「小三通」復航，讓他們有一條便捷的路可以回家；楊辦同步啟動連署活動，希望中央能聽到地方民眾的心聲。
一位李姓新住民紅著眼眶說，今年七月遠在中國東北的媽媽病危，雖然自己立即飛往台灣轉機趕回家，但仍然差了半天而未能見到母親的最後一面，心中留下的遺憾無法釋懷，因此還生了一場重病，最近才出院又回到金門，如果小三通復航了，大幅減短了轉機路程，也不至於發生如此憾事。
楊辦執行長石兆瑉也說，競選辦公室最近也接獲民眾陳情指出，他的妻子三年前帶著幼兒循「小三通」管道回娘家，豈料疫情一起、「小三通」停航而就此困在對岸，無法回到金門就學而衍生更多戶籍、學籍等問題，束手無策。
石兆瑉指出，包含立委陳玉珍、縣長楊鎮浯、議長洪允典都曾親赴或輾轉向陸委會爭取「小三通」復航的決心，如果這些人都不能代表金門的民意，還有甚麼人能代表？無奈那位非民進黨籍的「重量級候選人」卻為了選舉私利刻意阻擾，漠視全金門經濟發展與全體地區鄉親的生存權益，呼籲鄉親一起站出來揪真兇。
楊鎮浯競選辦公室同步啟動連署活動，本周六、日(10月22日、23日)將分別前往金城、金湖、金沙等菜市場宣傳，石兆瑉也呼籲全體鄉親站出來連署，讓中央聽到地方真正的聲音，讓「小三通」能早日復航！
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