近期有YouTube Premium用戶收到官方漲價通知，家庭方案即將調整價格，目前已知6個國外市場價格將調漲，其中以阿根廷家庭方案價格漲3倍最多，而土耳其則是調漲個人方案。

YouTube Premium家庭方案最多可供多位用戶共用，主打無廣告YouTube影片和YouTube Music、影音下載和離線觀看。

不少用戶為了省月費，會利用VPN跳板至阿根廷或土耳其等「便宜月費」地區。但近日一名挑板到阿根廷的用戶在PTT表示，他半夜收到YouTube官方的漲價通知，家庭方案將從原本179阿根廷披索（折合新台幣約37元）漲至699阿根廷披索（折合新台幣約146元），月費大漲3倍。

而美國論壇Reddit也有海外網友表示收到通知，美國和加拿大網友紛紛回報，收到官方通知將調整家庭方案月費從17.99加、美元至22.99加、美元；英國亦有用戶表示家庭方案漲2英鎊，月費達19.99英鎊。

綜合外媒報導，這次調漲市場包括美國、加拿大、英國、阿根廷、土耳其和日本等6個國家將調漲價格，根據YouTube給用戶的電子郵件內容指出，最新月費將於11月21日後的結算日生效。各國價格調整如下：

美國：《家庭方案》17.99美元漲至22.99美元（新台幣約579元漲至740元）。

加拿大：《家庭方案》17.99加元漲至22.99加元（新台幣約419元漲至536元）。

英國：《家庭方案》17.99英鎊漲至19.99英鎊（新台幣約645元漲至717元）。

阿根廷：《個人方案》119阿根廷披索漲至389阿根廷披索（新台幣約24元漲至81元）。《家庭方案》179阿根廷披索漲至699阿根廷披索（新台幣約37元漲至146元）。

土耳其：《個人方案》16.99土耳其里拉漲至29.99土耳其里拉（新台幣約29元漲至52元）。

日本：《家庭方案》1780日元漲至2280日元（新台幣約379元漲至486元）。

這是YouTube推出Premium會員制以來首度調漲價格，雖然台灣目前未被納入漲價市場，但外界認為未來會持續擴大漲價。目前台灣家庭方案月費269元，個人方案為179元，學生方案則是109元。