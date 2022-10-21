搶攻感恩節與耶誕節宅食商機，台北花園大酒店自11月1日至12月31日止，推出「感恩聖誕火雞禮籃」每份售價3,280元，禮籃內含肉汁香甜、細緻，重達5公斤的爐烤火雞、健康營養的爐烤蔬菜、熬煮費時的火雞原汁沾醬、酸甜清爽的山楂蔓越莓醬、手作培根野菇義大利香料派及飯店特選紅酒，於飯店官網訂購可享9折優惠。

台北花園大酒店的「感恩聖誕火雞禮籃」，主廚精選優質火雞融入美式風味，以頂級海鹽、匈牙利紅椒粉、百里香、迷迭香、香蒜…等香料醃製，經過24小時使香料入味後，透過搓揉，肉質完全軟透與辛香料融為一體，再於火雞內填入新鮮的西芹、紅蘿蔔、洋蔥、栗子、洋菇、月桂葉等，運用蔬菜的水分凸顯火雞肉的原味，使肉質飽有原汁的鮮甜美味，放入烤箱以低溫烘烤2小時，讓整隻火雞保持表皮金黃肉質多汁、外酥內嫩。

火雞原汁沾醬，則是以雞骨和雞腳等獨家配方精心熬製而成，濃郁肉汁反覆澆淋在火雞及蔬菜上，新鮮蔬菜帶出雞汁的甜美甘醇，馥郁香氣與肉汁在口中散開，使人齒頰留香。山楂蔓越莓醬，採用新鮮蔓越莓融入清新山楂製成的風味沾醬，酸酸甜甜的滋味，搭配火雞食用清爽解膩。爐烤蔬菜，選用杏鮑菇、玉米筍、進口洋芋等當季蔬果，撒上新鮮迷迭香、百里香及少許調味料，再抹上無鹽奶油，精準的控制溫度及熟度，將蔬菜烤至焦糖化，呈現金棕光亮的色澤，不僅增添蔬菜的爽脆度，炭烤的香氣仍保有蔬菜的鮮甜清香。

餐桌上另一主角則為培根野菇義大利香料派，手工派皮經過不斷揉捏，使麵團變得更有勁道，內餡融入培根、野菇及辛香料，派皮酥脆、派餡香糯，誘人氣息與豐富食感讓人一嘗傾心。最後搭配飯店特選紅酒，為這場美食饗宴更添華麗風采。