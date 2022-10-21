NVIDIA在ROSCon 2022大會宣布推出最新Isaac ROS軟體Developer Preview（DP）2版本，在該版本中加入用於自主移動機器人（AMR）機隊的雲端與邊緣機器人任務管理與監控全新功能，以及其他供ROS2開發人員使用的功能。

NVIDIA Isaac ROS內有單獨的套裝軟體（GEMs）與完整的作業流程（NITROS），以加速硬體效能。此外，新版本亦加入以下功能，包括Mission Dispatch與Client這個開放原始碼的CPU軟體包用於從機隊管理系統向機器人分配任務並進行監控。Mission Dispatch功能是一項雲端原生微服務，可以與更大規模的機隊管理系統結合。

Free Space Segmentation此硬體加速包適用於在機器人附近產生一個基於視覺人工智慧（AI）的佔據網格（occupancygrid），作為導航堆疊的輸入項目。支援H.264影像編碼與解碼，用於錄製和播放壓縮影像資料的硬體加速包。收集影像資料是訓練AI感知模型的重要環節。在NVIDIA Jetson AGX Orin平台上，使用兩個1080p解析度的立體攝影機，以30fps（總共>120fps）的畫面更新率測量這些新的GEM執行表現，資料佔用空間降低約十倍。

Mission Dispatch與Client提供標準的開放原始碼方式，分配與追蹤機隊管理系統及ROS2機器人之間的任務。Dispatch與Client使用專為機器人機隊設計的開放通訊標準VDA5050進行溝通，並藉由用於物聯網（IoT）應用的羽量級訊息傳輸協定MQTT以無線方式傳遞。

Mission Dispatch是一個容器化的微服務，可從NGC下載，或是當成Isaac GitHub上的原始程式碼，並且可與機隊管理系統整合。Mission Dispatch已通過驗證，可以和其他開放原始碼ROS2用戶端互通，像是日前宣布由OTTO Motors和In Orbit共同開發的VDA5050 Connector。

Mission Client相容於ROS2 Humble，在Isaac ROS GitHub中作為一個軟體包並與Nav2導航堆疊預先進行整合，以分配及追蹤機器人上的導航和其他任務。

OTTO Motors技術長Ryan Gariepy表示，隨著現實環境中移動機器人加速部署，互通性的重要程度日益提升。將VDA5050與ROS2串連成一個開放原始碼社群，將促進機隊管理解決方案創新，並讓機器人製造商能夠著重在差異化發展。

NVIDIA Isaac ROS不斷為ROS2開發人員社群提供硬體加速效能，用於AI感知、影像處理與導航。自主機器人須具備先進的AI和電腦視覺功能，Isaac ROS代表著NVIDIA的承諾，我們將讓機器人社群的開發人員更容易採用這些頂尖技術。

為了提供進階技術訓練及與NVIDIA Isaac ROS專家面對面請益的機會，NVIDIA宣布將舉辦一系列專為ROS2開發人員開設的全新網路研討會，可免費參加，也為ROS2開發加速模組的技術專家設有問答環節。