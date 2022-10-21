盧女赴警局感謝警方幫自己找到失聯17年的姑姑。（擷自西港在地人臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

幼時因父母離異，出身西港區的盧姓女子由阿嬤與姑姑養大，長大後到台北讀書、嫁人，一度移居香港，竟與養育之恩的姑姑失聯，回鄉尋親碰壁的她，原已打算北返，心想碰運氣求助警方協尋，竟得知姑姑消息，姑姪2人在電話中重逢喜極而泣，這段尋親記被寫在「西港在地人」粉絲頁，傳為佳話。

50歲盧女在西港區後營里長大，因父親過世，母親改嫁，自幼被阿嬤與姑姑帶大，阿嬤過世之後，世上只剩姑姑是她養育恩人。 盧女20歲時到台北念書，畢業後嫁人，以賣衣服為業，一度改名到香港定居5年，8年前再從香港搬回台北，姑姑後來也換手機號碼，搬到永康區與女兒一起居住，雙方竟就此斷了聯繫17年。

盧女最近思念故鄉親友，日前透過「西港在地人」臉書粉絲頁，找到黃姓國小女同學，2人取得聯繫，她南下與黃女相聚，訴說姑姑與自己有相依為命的情感，卻找不到親人的遺憾。

黃女決定陪著盧女尋親，但姑姪關係並非至親，戶政事務所礙於個資法規定，無法透露太多訊息，尋親路一度碰壁，兩人決定轉尋求警方幫助。

盧女原已不抱希望，19日已訂好高鐵車票準備北返，不料警方竟然在1個多小時內找到已經70歲的姑姑，並提供電話，2人在電話中重逢，彼此都喜極而泣，她立刻打消北返計畫，姑姪2人相約聚餐，讓一旁見證的黃女十分感動，將過程上傳「西港在地人」臉書粉絲頁，網友留言直呼感動。

後營派出所警方表示，盧女尋親案是以徒法煉鋼方式，依照提供的名字，先問鄰居，得知搬到永康復國路一帶，再連絡永康復興所管區警員，終於取得姑姑電話，成就這場溫馨尋親記。