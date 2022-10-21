「第57屆金鐘獎」今年首度將節目和戲劇拆開，今(21)晚5點節目類的紅毯已在國父紀念館如火如荼地舉行，由網紅焦凡凡以及「小兵」薛紀綱搭檔主持，等待眾星盛裝走上星光大道，不過近年積極轉型電視圈的焦凡凡，精心挑選的粉色金鐘禮服，似乎不受部分觀眾的青睞，不少人見到後，忍不住譏笑：「看起來沒有腰」。

網紅出身的焦凡凡，此次與勇奪4座金鐘的「前輩」薛紀綱搭檔主持，她穿著一襲粉紅色低胸禮服，頸部則戴上珍珠項鍊亮出雪白香肩，與薛紀綱的紫色西服色調頗搭，然而觀眾對焦凡凡的禮服頗有意見，出言譏諷：「這衣服讓她看起來很胖」，甚至嘲笑「凡凡該運動了」，似乎她事前為了主持金鐘獎，辛苦瘦下的6、7公斤，仍讓部分粉絲有些失望。

不僅如此，焦凡凡首次主持金鐘紅毯也頻頻出包，一開場就出現卡詞的現象，輪到搭檔薛紀綱說話時，忍不住搶話，PTT鄉民見到她出狀況，不禁心疼安撫：「太緊張了啦！加油！」，熱戀5年的男友婁峻碩也應援：「一開場很緊張，目前漸入佳境，加油加油」，然而後期幫台上訪問的嘉賓，調整麥克風時，哪料驚險弄掉對方的麥克風，令大家不禁替她捏把冷汗：「凡凡就真的很緊張XD」、「焦聲音好挺，但真的太尬了」，不過也有人替她緩頰：「第一次主持就這樣表現，很棒！」