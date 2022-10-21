金鐘57今(21日)在國父紀念館舉行，今年特別增加了網路票選人氣節目獎，要由觀眾網友票選選出最有人氣的節目，許多主持人也為此在網上出招，替自己的節目拉票，有「啦啦隊周子瑜」之稱的慈妹昨出狠招，替《綜藝玩很大》拉票，可見她僅穿了藍色比基尼進SPA泳池，讓水柱不斷往她胸部與腹部狂噴，波濤洶湧的美景讓網友看傻。

慈妹是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員，她臉蛋神似周子瑜，又有雄偉的上圍和纖瘦四肢，為此引來不少粉絲，並封她是小周子瑜，先前她第一次登上《綜藝玩很大》，跟樂天女神琳妲同框，立刻引發話題，吸來兩萬粉絲按讚，峰峰相連的畫面更引來熱議。

見此，昨慈妹再度福利大放送，她曬出自己進到SPA泳池的照片，可見她進了水池後立刻蹦蹦跳跳，水柱還不時直沖到她的胸口，她為此寫下：「影片外流啦，你們平常看的美照是如何拍的呢」，更喊話：「今天是金鐘人氣節目獎，身邊還有誰沒投票，就交給你們啦～慈慈跟玩很大愛你唷」。

第57屆電視金鐘獎今年首度分家，今(21日)晚間將舉行節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，今晚點理由曾國城、「國師」唐綺陽聯手主持，紅毯主持人則是薛紀綱搭上焦凡凡，收看平台在電視頻道方面請鎖定三立都會台、公視、三立MOD戲劇台，網路方面則有金鐘官方Youtube、金鐘57官網、金鐘官方FB，影音平台直播有Vidol影音平台，廣播頻道則是好事989電台，而《中時新聞網》也會在此公布第一手得獎名單，敬請鎖定。