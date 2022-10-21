服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）新推出一款道路噪音抵消（Road-Noise Cancellation，RNC）微機電系統（Micro Electro-Mechanical System，MEMS）感測器，採用主動雜訊控制（Active Noise-Control，ANC）技術抵消道路噪音，讓車內更加舒適、安靜。過去，引擎性能、外觀設計和變速箱是定義汽車的三大要素；而現在，駕駛及乘客則是越來越重視乘車舒適度。

比起傳統汽車的內燃機（Internal Combustion Engine，ICE），電動汽車（Electric Vehicles，EV）的噪音相對較小，因此，車商更加專注於降低輪胎或振動引起的車內噪音，打造更安靜的車內環境，讓乘客更能享受旅程。

噪音抵消演算法與安裝於車輛各處的感測器陣列搭配運作，以測量環境聲音，並用反向波形抵消振動，達消除噪音之目的。

意法半導體類比和MEMS暨感測器產品部MEMS子部門行銷總經理Simone Ferri表示，在當今的數位時代，為確保更加安靜的車內環境，並讓路途更加安全、愉快，處理車內噪音最好的方法便是抵消它。隨著汽車向混合及電動車轉型，道路噪音對於汽車的影響可能會很大，我們的AIS25BA加速度計將為系統設計人員帶來極高的價值。

意法半導體利用其在MEMS IC方面的研發及製造能力，賦予了AIS25BA優秀的產品特性，使RNC系統具有更高的精準度。該感測器相較市面上其他產品具備最低的電器噪聲，可打造更安靜的車內環境。另一方面，AIS25BA還具有RNC系統即時計算校正波形所需的快速回應／低延遲特性，以及能夠使其捕捉到與應用相關的聲頻範圍內之干擾需要的高頻寬。廣泛的運作溫度範圍和機械抗變性使感測器能安裝在現今車輛環境最惡劣的地方，如引擎或驅動電機附近，以及靠近輪胎及懸架的位置。

意法半導體在設計AIS25BA 3軸加速度計時，優先考量了RNC系統之精準度。其噪聲密度非常低，X軸和Y軸均為30μg/√Hz，Z軸則為50μg/√Hz，比同類型產品低58％。

除了出色的低噪聲表現外，其頻率響應擴展到2.4kHz（Typ.），等同於涵蓋了與車內雜訊抵消相關的全部頻譜，而感測器總延遲為266μs，使系統有足夠時間即時產生噪音抵消訊號。

此外，感測器還具有分時多工（Time-Division Multiplex，TDM）數位介面，能將系統多個加速度計同步輸出，以測量全車振動雜訊。這種音訊的介面還可連接到汽車廣泛採用的其他類型資料匯流排。支援可配置的量程範圍，最大量程為±7.7g，相對於車用中典型強烈振動，此量程提供了充足的餘量。電源電壓範圍為1.71V至1.99V。