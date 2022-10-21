茱莉安摩爾（Julianne Moore）前往第79屆威尼斯影展時，使用Gucci Savoy 系列旅行袋。（Gucci提供）

茱蒂透納史密斯（Jodie Turner-Smith）前往第79屆威尼斯影展時，使用Gucci Savoy 系列旅行袋。（Gucci提供）

台灣自10月13日邊境解封後，出國旅遊人潮暴增，久未出國是否已忘了時尚的機場穿搭該如何準備？不妨參考國內外藝人名媛的休閒旅遊照來安排，日前Gucci推出「Gucci Valigeria 旅行世界」形象廣告，其中的Gucci Savoy系列頻繁出現於鎂光燈之下，如奧斯卡影后茱莉安摩爾、英女星茱蒂透納史密斯、義大利網球新星詹尼克·辛納（Jannik Sinner）以及台灣藝人李霈瑜、邵雨薇、胡宇威等人，皆曾攜Gucci Savoy 系列旅行袋亮相，各自以不同服裝風格演繹，也凸顯出該系列的百搭性。

邵雨薇以米色毛衣搭配白色短褲，率性搭配Gucci Savoy系列旅行袋。（Gucci提供）

李霈瑜以牛仔褲搭配黑色T續、米色西裝外套，搭配Gucci Savoy系列旅行袋，呈現休閒不失禮的出遊穿搭。（Gucci提供）

由於Gucci品牌創辦人Guccio Gucci曾以過去擔任於Savoy Hotel門僮的經驗，設計行李包、箱、手提包、帽盒等，故此一系列單品對於品牌而言更加別具意義，也因此Gucci Savoy系列的外觀，自然也以品牌品牌標誌性的GG緹花或以馬術為靈感的Web條紋為特色，部分單品方面融入鉚釘設計，兼具品牌古典廓形、圖騰也加入現代元素，使其輪廓保留經典元素之餘，也加入現代美感，不論歷經時代更迭都十分經典雋永。

Gucci Savoy GG緹花中型旅行袋，7萬700元。（Gucci提供）