台灣自10月13日邊境解封後，出國旅遊人潮暴增，久未出國是否已忘了時尚的機場穿搭該如何準備？不妨參考國內外藝人名媛的休閒旅遊照來安排，日前Gucci推出「Gucci Valigeria 旅行世界」形象廣告，其中的Gucci Savoy系列頻繁出現於鎂光燈之下，如奧斯卡影后茱莉安摩爾、英女星茱蒂透納史密斯、義大利網球新星詹尼克·辛納（Jannik Sinner）以及台灣藝人李霈瑜、邵雨薇、胡宇威等人，皆曾攜Gucci Savoy 系列旅行袋亮相，各自以不同服裝風格演繹，也凸顯出該系列的百搭性。
由於Gucci品牌創辦人Guccio Gucci曾以過去擔任於Savoy Hotel門僮的經驗，設計行李包、箱、手提包、帽盒等，故此一系列單品對於品牌而言更加別具意義，也因此Gucci Savoy系列的外觀，自然也以品牌品牌標誌性的GG緹花或以馬術為靈感的Web條紋為特色，部分單品方面融入鉚釘設計，兼具品牌古典廓形、圖騰也加入現代元素，使其輪廓保留經典元素之餘，也加入現代美感，不論歷經時代更迭都十分經典雋永。
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