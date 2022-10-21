中華隊雖已確定闖進4強、改寫隊史U23世界盃棒球賽最佳成績，但總教練謝承勳目標不僅於此，「有機會前進當然要把握住，自己要先把這2場贏下來，相信要進冠軍戰還是有機會。」

帶著預賽全勝氣勢來到超級循環賽，中華隊複賽首戰敗給同樣全勝晉級的韓國隊，但在今天日本擊敗韓國後，有可能出現台日韓3隊戰績相同的情況，必須要比較對戰優質率，但這也讓中華隊想要晉級冠軍戰屈居劣勢。

中華隊想進冠軍戰只剩1條路，必須要今晚擊敗墨西哥、明天打敗澳洲隊，且明天日本、韓國隊至少要有1隊輸球，才能以較佳的戰績直接晉級。「雖然會希望韓國今天贏，但更重要的這兩場要自己贏下來，也有提醒選手先不要去管戰積，把比賽打好就好。」

過去中華隊在U23世界盃隊史最佳成績是2018年第5名，目前已確定挺進4強、改寫最佳成績，但中華隊不因此滿足，謝承勳說：「練習這麼久一定會想要更好的成績，提醒選手要把握住機會，有機會前進一定要把握住。」