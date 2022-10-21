牙齒健康非常重要，若是有缺牙狀況，不只影響咀嚼，營養和生活都會出問題。牙醫師黃文龍提到，除了平常要清潔牙齒外，補充營養素也很重要，維生素A、B、C、D都對口腔有益處，能夠有效預防蛀牙、嘴破及發炎等。

牙醫師黃文龍在臉書粉專指出，民眾平時除了要確實做好牙齒清潔，還要定期給牙醫師洗牙、檢查，不僅如此，營養素補充也很重要，例如維生素A能有助於口水分泌，有效預防蛀牙，還有減緩口腔內細菌增生，平時可以多吃地瓜、蛋黃、羽衣甘藍等。

再來是維生素B2和B3，有助預防口腔潰爛、嘴破、牙齦發炎，可以從香菇、喝牛奶等補充；維生素C能促進傷口癒合，缺乏時會引發壞血症，造成牙齦發炎出血，甚至加劇牙周病，造成牙齒脫落，平時可多吃芭樂、柑橘類水果，最後是維生素D，影響鈣質吸收，身體若缺乏鈣質，會使齒槽骨變疏鬆，導致牙齒搖晃，建議民眾每天曬15分鐘太陽，幫助身體生成維生素D。

另外，黃文龍牙醫師也提醒，牙刷3個月就要換新，即使牙刷看起來很乾淨，但放太久會導致病原孳生，邊刷牙還可能將細菌和病毒吃下肚，害自己生病感冒，若牙刷的刷毛已岔開外翻，表示牙刷潔牙能力已打折，需要更換，而刷毛底部變色，出現黃色或黑色污漬，則是牙刷孳生細菌的訊號，代表牙刷髒了須換新。