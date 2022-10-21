台北市萬華區19號晚上發生幫派糾紛重大槍案，造成1死4傷，警方跟槍手對峙1個多小時，導致一名員警中彈受傷。北市議會國民黨黨團書記長秦慧珠今日上午召開記者會質疑，為何警方完全沒開槍？現場攻堅是否沒有按照SOP拉起封鎖線等等，警方跳出來喊冤，強調一切都有按照SOP，未來將會全力掃黑。

秦慧珠說，10月19日是我們警察可以大膽用槍的第一天，可是我們警察卻挨了30幾槍的槍聲，一槍未開，毫無大膽用槍。當警方和槍手對峙1個多小時，嫌犯開了32槍，造成一名員警中彈受傷，為何警方一槍都沒開？

警察局副局長翁群能說，在有人質的時候，一定是人質的生命為第一，我們警察的基本就是，談判為主，攻堅為輔。萬華分局長謝宗宏也表示，他們確確實實是圍三層的封鎖線，最內層就是攻堅同仁所在，第二層就是指揮所，那第三層就是媒體，那第四層就是民眾，事實上那天確實是有按照SOP。

針對目前幫派份子有些暴力討債，有些組織詐騙集團，紛紛擁槍自重，秦慧珠也向警方質疑，是否沒有掌握幫派情資，才會讓嫌犯在西門町開槍。對此萬華分局表示今年6月就掃蕩過萬國幫。台北市警方到9月份掃蕩47件幫派組織案，其中有17件就是萬華分局破獲。

秦慧珠最後更是將矛頭直指市長柯文哲，痛批柯文哲只去看看受傷的員警後，從此沒有在對這個事情做任何的聞問，到今天事發3天了，柯文哲在哪裡？