【金鐘57】超辣！蔡尚樺炸出超巨雙峰 超有誠意再露「這部位」 @中時新聞網 ​

第57屆金鐘獎頒獎典禮分為今(21日)、明(22日)2天頒發，首先登場的是「節目類」，星光大道由薛紀綱與焦凡凡主持，而典禮則是曾國城和唐綺陽攜手主持，以《全民星攻略》、《全明星運動會》雙料入圍益智及實境節目主持人獎「最正主播」的蔡尚樺，一身黑色平口褲裝走上紅毯，碗公奶快炸出，視覺效果太震撼，「超兇」身材辣翻全場。

蔡尚樺這次超有誠意，雖然是一身酷裝，但低胸平口效果，讓她超豐滿上圍快炸出，而她在典禮前放話前說要瘦3公斤，這次該瘦的地方瘦，不該瘦的地方也沒瘦到，畫面相當震撼，火辣戰服讓紅毯主持人焦凡凡及薛紀綱都害羞直呼不敢直視。

蔡尚樺正面和側面看都波濤洶湧。(圖／陳俊吉攝)

而她受訪時提到瘦了2.5公斤，但衣服仍緊到快胃食道逆流，有點太小件，至於大家問她要露哪裡，她表示今天就是露額頭，要證明不只能駕馭妹妹頭，但如果不好看，請鞭小力一點，而典禮結束就要去大吃。

本屆星光大道眾星雲集，除了有睽違14年再度入圍綜藝節目主持人獎的小S，還有黃子佼、Lulu、曾寶儀、胡瓜、蔡尚樺、楊貴媚、楊小黎、錢薇娟、江宏傑、郭泓志等大咖外，而最大彩蛋則是林志玲老公、「國民姊夫」AKIRA也會走星光大道和擔任頒獎嘉賓，現場星光熠熠相當精彩。